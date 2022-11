PSG : Accusé d’avoir mal parlé de Messi, Lewandowski se lâche

Thomas Bourseau

Après le sacre de Lionel Messi pour le Ballon d’or de 2021 devant Robert Lewandowski, la relation entre les deux hommes se serait entachée en raison du vote de l’attaquant du PSG pour The Best. Accusé d’avoir tenu quelques propos virulents à l’encontre de Messi, Lewandowski dénonce une fake news.

En novembre 2021, Lionel Messi était sacré Ballon d’or au Théâtre du Châtelet pour la septième fois de sa carrière en devançant notamment Robert Lewandowski qui faisait figure de prétendant de marque pour cette distinction. Après avoir reçu ce prix, l’attaquant du PSG affirmait que Robert Lewandowski méritait le Ballon d’or qui avait été annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour autant, pour le trophée The Best, Messi n’avait pas voté pour Lewandowski. Ce qui aurait provoqué une certaine crispation chez le nouveau buteur du FC Barcelone selon la presse.

Lewandowski choqué par les questions sur sa relation avec Messi

Lors d’une conférence de presse effectuée ces dernières heures dans le cadre de la préparation de la Pologne pour le Mondial au Qatar au cours duquel la sélection emmenée par Robert Lewandowski rencontrera l’Argentine de Lionel Messi, l’attaquant du FC Barcelone a été interrogé par un journaliste argentin sur un salut entre les deux personnes après le match du 30 novembre. Ce à quoi Lewandowski a répondu. « Je ne comprends pas exactement votre question ».

« Vous avez dû le voir sur Instagram. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur Messi