Mercato - PSG : Mbappé, Messi et Neymar ont provoqué un gros départ

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons a quitté le PSG de Christophe Galtier pour rejoindre le PSV librement et gratuitement. Selon son agent Rafaela Pimenta, le crack de 19 ans a changé de club pour fuir la concurrence du trio infernal parisien, composé de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

Après trois saisons au PSG, Xavi Simons a décidé de prendre le large. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le crack néerlandais de 19 ans a préféré plier bagages, plutôt que de parapher un nouveau bail à Paris.

«Il a choisi le PSV pour avoir l'espace qui lui manquait à Paris»

En effet, Xavi Simons a quitté le PSG lors du dernier mercato estival pour rejoindre le PSV Eindhoven librement et gratuitement. Interrogée par la Gazzetta dello Sport , Rafaela Pimenta a révélé que le milieu offensif de 19 ans avait migré vers les Pays-Bas à cause de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Xavi Simons a fui le PSG à cause de Neymar, Mbappé et Messi