PSG : Cristiano Ronaldo déclare sa flamme à Lionel Messi

Thibault Morlain

Pendant plus d'une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été présentés comme les plus grands ennemis du football, étant ainsi en concurrence pour s’offrir les trophées les plus prestigieux, notamment le Ballon d’Or. Malgré ce duel, c’est loin d’être la guerre entre le joueur du PSG et celui de Manchester United. Cristiano Ronaldo a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de La Pulga.

Malgré la nouvelle génération qui prend de plus en plus de place, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours là. A 35 et 37 ans, l’Argentin et le Portugais refusent pour le moment de raccrocher, eux qui ont dominé la planète football pendant plus d’une décennie. A la lutte, Messi et Cristiano Ronaldo sont pourtant proches selon les dires du joueur de Manchester United.

« C’est un joueur incroyable »

Ce jeudi, dans son interview pour Talk TV , Cristiano Ronaldo a livré ses vérités sur Lionel Messi. Le Portugais a alors fait le point sur sa relation avec le numéro 30 du PSG, assurant : « C’est un joueur incroyable. Magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez... 16 ans ! Donc, j’ai une excellente relation avec lui. J’ai une excellente relation avec lui. Je suis pas l’un de ses amis dans le sens où c’est quelqu’un qui vient chez moi et avec qui je parle au téléphone, mais c’est comme un coéquipier ».

« Une personne exceptionnelle qui a fait de grandes choses pour le football »