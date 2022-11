Coupe du Monde 2022 : L'improbable explication de Messi sur l'humiliation de l'Argentine

Amadou Diawara

Ce mardi, l'Arabie Saoudite a créé la surprise en venant à bout de l'Argentine de Lionel Messi. Après la défaite de son albiceleste, l'attaquant du PSG a tenté d'expliquer comment son équipe avait pu tomber dans le piège tendu par la sélection menée par Hervé Renard.

Pour son entrée en lice en Coupe du Monde, l'Argentine de Lionel Messi a défié l'Arabie Saoudite ce mardi. Et à la surprise générale, l' Albiceleste est tombée face à la sélection menée par Hervé Renard (1-2). Interrogé en zone mixte après la défaite surprise de l'Argentine, Lionel Messi a fait part de son immense déception.

Coupe du Monde 2022 : Le discours poignant de Messi après l'humiliation de l'Argentine https://t.co/w0BdU775yE pic.twitter.com/vq9UDncF7l — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

«Le but marqué rapidement nous a causé du tort»

« C'est un gros coup dur pour tout le monde. On ne s'attendait à débuter de cette manière. Maintenant, on doit prouver qu'on est groupe de qualité. On savait que l'Arabie Saoudite était une équipe avec de bons joueurs, qui fait bien circuler le ballon. On n'a pas suffisamment accéléré le jeu. Il n'y a aucune excuse. Soyons plus solidaires que jamais, ce groupe est fort et l'a prouvé. Nous devons nous préparer à ce qui vient. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Maintenant, il faut montrer que nous sommes un vrai groupe, il faut gagner et ça dépend de nous » , a regretté Leo Messi, avant d'expliquer la contre-performance de l'Argentine.

«Nous n'avons pas retrouvé notre jeu»