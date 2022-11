Coupe du monde 2022 : Après l'humiliation, l'Argentine panique pour Messi

Arthur Montagne

Première énorme surprise de la Coupe du monde, l'Argentine s'est inclinée contre l'Arabie Saoudite (1-2) pour son entrée en lice au Mondial. La presse nationale est donc sous le choc et s'inquiète grandement pour Lionel Messi auteur d'une prestation assez neutre bien que ce soit lui l'unique buteur argentin de la rencontre sur penalty.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour connaître le premier coup de tonnerre de cette Coupe du monde. En effet, très attendue l'Argentine a totalement raté son entrée en lice en s'inclinant contre l'Arabie Saoudite. Lionel Messi avait pourtant ouvert le score sur penalty avant que trois buts ne soient refusés pour hors-jeu. Les Saoudiens en ont profité pour revenir sur la pelouse avec de bien meilleures intentions au point d'inscrire deux buts coup sur coup afin de remporter une victoire historique (2-1).

L'Argentine est sous le choc

Et bien évidemment, la presse argentine est sous le choc. « Un scénario critique. La sélection est perdue dans une tempête de sable et l'horizon est nuageux. [...] Il est temps de se serrer la ceinture, parce que ce baptême au Qatar est plein de surprises pour Messi et compagnie », écrit ainsi La Nacion . Un avis partagé par un autre quotidien majeur du pays, Olé : « Un gros coup, en plein mur. Comme ceux qui te laissent une cicatrice pendant un moment. Le résultat, c'est presque le moins important. L'absence de réaction, de jeu, le manque de pressing, et le peu de solidité défensive sont plus inquiétants. L'Argentine a perdu bien plus qu'un match contre l'Arabie Saoudite et a oublié ses principes dans le vestiaire . » Et la prestation de Lionel Messi inquiète également les Argentins.

Lionel Messi inquiète