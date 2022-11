Qatar 2022 : Présentation de l’Argentine

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde approche à grands pas et pour cette occasion, le10sport vous propose une présentation de chaque équipe présente au Qatar. Trentième épisode de cette série avec l'Argentine, membre du groupe C où figurent le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Voici ce qu'il faut savoir de la sélection argentine, l'une des grandes favorites sur le papier.

Au Qatar, l'Argentine participera à sa 18ème Coupe du monde. Pour la dernière de Lionel Messi, les hommes de Luis Scaloni seront très attendus. Un peuple entier attend ce prestigieux trophée depuis 1986.

Présentation de la sélection

L'Albicéleste arrive au Qatar en tant que 3ème nation au classement FIFA. A sa tête depuis 2018 et le départ de Jorge Sampaoli, l'ancien joueur Lionel Scaloni. Toujours très attendue au Mondial, encore plus lorsqu'elle possède un joueur comme Lionel Messi dans ses rangs, la sélection argentine a souvent déçu ces dernières années, surtout en 2018 où son visage était très inquiétant. Depuis l'arrivée de Scaloni, elle a gagné en solidité et a surtout retrouvé l'ivresse de remporter un trophée puisque les Argentins ont soulevé la Copa America en 2021. La fin d'une disette qui a peut-être crée le déclic.

Le parcours argentin en qualifications

Malgré les multiples options qui s'offrent à Scaloni en attaque, sa sélection s'est qualifiée sans briller devant mais bien derrière. Deuxième meilleure défense derrière le Brésil, l'Argentine n'a encaissé que 8 buts en 17 rencontres, dont 10 clean sheets. Une solidité qui a permis aux Argentins de ne pas perdre un seul match durant ce parcours qualificatif. Ils ont pris la deuxième place du groupe des éliminatoires de la zone Amérique du Sud derrière un Brésil intouchable et impressionnant. Mais l'essentiel a été assuré pour l'Argentine qui sera bien là au Qatar !

Le programme de l'Argentine au Mondial

L'Argentine sera dans le groupe C au Mondial et retrouvera le Mexique, la Pologne de Robert Lewandowski et l'Arabie Saoudite.



22 novembre : Argentine - Arabie Saoudite

26 novembre : Argentine - Mexique

30 novembre : Pologne - Argentine

⚽️⚽️🅰️🅰️Just Lionel Messi things.@PSG_English || #UCL pic.twitter.com/7ttStLdkDj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2022

Le joueur à suivre

Pour ce qui sera sa dernière Coupe du monde, bien évidemment, Lionel Messi sera le joueur à suivre. Retrouvé cette saison avec le PSG, il arrive dans les meilleures dispositions pour mener son pays au titre. Plus besoin de le présenter désormais, son passé parle pour lui. Entouré de véritables soldats prêts à tout pour venir asseoir sa domination dans ce sport, Messi tentera d'apporter le dernier trophée qu'il manque à son armoire. Le moment venu de boucler la boucle ?

Le prono de la rédac'