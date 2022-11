Top 5 des plus gros palmarès de l'histoire de la Coupe du monde

Alexandre Higounet

Qui sont les plus gros palmarès en Coupe du monde, entre les trophées remportés comme joueur et ceux en tant que sélectionneur ou entraîneur ? Le 10 Sport a dressé le top 5 des plus gros palmarès de l’histoire du Mondial. Et sans surprise, on trouve trois Brésiliens dans ce classement, un Allemand… et un Français.

Mario Zagallo

Indéniablement, Mario Zagallo détient le plus gros palmarès de l’histoire en Coupe du monde avec quatre titres de champion du monde au total, deux obtenus comme joueur, aux côtés de Pelé, en 1958 et 1962, puis un comme sélectionneur du grand Brésil en 1970 au Mexique, et enfin un comme entraîneur adjoint en 1994 aux Etats-Unis. Une véritable histoire d’amour avec la Coupe du monde qui aura traversé les décennies puisqu’entre sa première victoire comme joueur en 1958 et son dernier succès comme adjoint de Carlos Alberto Parreira en 1994, 36 ans se sont écoulés. Un record !

Pelé

En deuxième position, impossible de ne pas placer le Roi Pelé lui-même, qui a remporté trois Coupes du monde en tant que joueur, en 1958 en Suède, 1962 au Chili puis 1970 au Mexique. Il aurait quasiment pu être placé en première position au classement, car s’il a une victoire de moins que Zagallo au compteur, le numéro 10 de légende a lui remporté ses Coupes du monde en tant que joueur uniquement, ce qui constitue indéniablement les victoires les plus significatives. Mais Zagallo ayant obtenu ses quatre succès (deux comme joueurs, un comme sélectionneur et un comme entraîneur adjoint du sélectionneur) à un écart de 36 ans, sa longévité lui aura permis de faire la différence.

Franz Beckenbauer

L’Allemand Franz Beckenbauer apparaît lui en troisième position au classement. Le célèbre défenseur allemand, l’un des rares joueurs défensifs à obtenir le Ballon d’Or, à deux reprises de surcroit, affiche deux succès au compteur en Coupe du monde, un comme joueur et capitaine en 1974, et un comme sélectionneur en 1990. Mais le palmarès du Kaiser ne s’arrête pas là. Il a également été deux fois finalistes de la compétition, en 1966 comme joueur et en 1986 comme sélectionneur. Une constance au top niveau qui installe logiquement Beckenbauer à la troisième place de ce classement.

Ronaldo

« Il Phenomeno » arrive en quatrième place de ce classement des palmarès, car mine de rien, il dispose d’un sacré parcours dans les Coupes du monde à l’occasion de ses quatre participations. Ronaldo a emporté deux trophées, en 1994 pour son premier Mondial alors qu’il était tout jeune, et en 2002, au sommet de son art. Mais Ronaldo a également été finaliste en 1998, battu par la France (3-0) après une finale synonyme de mauvais souvenir. Deux victoires et une finale en quatre participations comme joueur, le palmarès est éloquent ! Un joueur comme Cafu partage également ce palmarès exceptionnel.

Didier Deschamps

Enfin, Didier Deschamps, à l’instar de Franz Beckenbauer, présente - lui aussi - la particularité d’avoir remporté le titre comme joueur et capitaine en 1998, puis comme sélectionneur vingt ans plus tard, en 2018. Avec Zagallo, ils ne sont que trois à avoir accompli l’exploit de remporter le Mondial comme joueur puis comme sélectionneur. Si Deschamps arrive derrière Beckenbauer dans le classement, c’est que lui n’a pas obtenu d’autres grands résultats en Coupe du monde, là où l’Allemand présente deux finales perdues, en 1966 comme joueur puis en 1986 comme sélectionneur.