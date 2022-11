Coupe du monde 2022 : Les notes de la Tunisie contre le Danemark

La rédaction

Premier match du groupe D, celui de l'équipe de France, la Tunisie a réalisé une excellente prestation face au Danemark, pourtant favori de cette rencontre. Les Tunisiens ont en effet accroché le nul contre les Danois après un match d'une énorme intensité qui s'est conclu sur un score nul et vierge (0-0).

Aymen Dahmen (7) : Le portier tunisien a vécu une première période assez tranquille compte tenu des rares occasions danoises. Après une première prise de balle de balle sans aucun problème (22e), il capte bien un centre (27e). Il est ensuite solide sur une frappe lointaine dont il ne voit pas le départ de la balle (33e). Puis en seconde période, il est monte en intensité avec une belle parade sur une tête de Dolberg (56e). Mais surtout, Dahmen va briller en fin de match avec une parade exceptionnelle sur la frappe d’Eriksen (69e) puis un nouvel arrêt important dans les arrêts de jeu.



Mohamed Dräger (6,5) : Très actif dans son couloir, Dräger a apporté sur le surnombre dans le secteur offensif. Auteur de la première frappe dangereuse (11e) contrée par la défense danoise, il réalise également un centre vicieux dès le retour des vestiaires. Un peu plus en difficulté sur le plan défensif. Remplacé par Ferjani Sassi (non noté) à la 88e minute de jeu.



Dylan Bronn (6) : Difficile de dissocier les trois axiaux sur ce matche qui se sont montrés très solides, notamment dans le jeu aérien. Néanmoins, l'ancien Messin a dû compenser les montées de Dräger qui a plusieurs fois laissé des espaces dans son dos. Globalement très solide.



Yassine Meriah (6) : Positionné dans l'axe du trio défensif, Meriah a été un peu plus en difficulté que ses deux compères de la charnière centrale. Néanmoins, il a largement compensé par sa qualité dans le jeu aérien. Un domaine dans lequel il n'a jamais été pris à défaut.



Montassar Talbi (6,5) : Avec Ali Abdi à ses côté, le défenseur de Lorient s'est montré également très solide sur le plan défensif. Skov Olsen a été écœuré par le duo tunisien qui a largement contribué au nul obtenu contre le Danemark (0-0) et qui confirme qu'il s'agit d'un bloc très difficile à bouger.



Ali Abdi (7) : Très actif défensivement, il a parfaitement bloqué Skov Olsen dans le couloir à l’image de son retour à la 30e minute après une belle ouverture en profondeur. Le piston a également apporté son apport dans le domaine offensif. Une très belle prestation pour le joueur du Stade Malherbe de Caen.



Ellyes Skhiri (6) : Plus discret que Laïdouni, l'ancien joueur du MHSC a toutefois apporté sa sérénité et son expérience dans l'entrejeu tunisien. Sans particulièrement briller, Skhiri a toutefois largement contribué à la solidité du bloc tunisien sur lequel les Danois se sont cassés les dents.



Anis Ben Slimane (5) : Match très particulier pour le natif de Copenhague qui affronter donc son pays natal alors même qu’il évolue à Brondby dans le championnat danois. Et visiblement, il a eu un peu de mal à gérer l’émotion de cette rencontre. Très discret dans l’entrejeu, il a moins pesé que ses compères et son volume de jeu a été limité. C’est la raison pour laquelle il a été remplacé par Naïm Sliti (non noté) à la 67e minute de jeu. Et l’ancien joueur du LOSC a été beaucoup plus actif.



Aïssa Laïdouni (7,5) : Très impressionnant dans l'entrejeu, le milieu de terrain de Ferencváros a rapidement annoncé la couleur avec un tacle rageur dès la première minute sur Eriksen. Il est le symbole de l'excellente première période des Tunisiens qui ont mis une grosse intensité avec un volume de jeu impressionnant. Régnant dans l’entrejeu à l’image de sa sortie de balle (32e), il est également l'auteur d'une grosse frappe après un corner qui passe au-dessus du but (39e). Nouvelle opportunité, lorsqu’il file au but avant d’être rattrapé par la défense danoise (51e). Bien logiquement, son rythme a baissé en fin de matche.



Issam Jebali (6,5) : Buteur d'Odense dans le championnat danois, Jebali a réalisé une excellente première période avant d'être plus discret au retour des vestiaires. Précieux au pressing et dans le jeu dos au but; il s'est notamment vu refuser un but pour un hors-jeu (23e), avant d'être une nouvelle fois signalé hors-jeu pour son face-à-face perdu avec Schmeichel (43e). Remplacé par Taha Yassine Khenissi (non noté) à la 83e minute. Remplacé par Wajdi Kechrida (non noté) à la 88e minute de jeu.



Youssef Msakni (6) : Très fin techniquement, le joueur d'Al-Arabi a soulagé les tunisiens par sa qualité balle aux pieds. Néanmoins, il a été beaucoup moins généreux dans le repli défensif et au pressing. Remplacé par Hannibal Mejbri (non noté) à la 80e minute qui disputait son premier match de Coupe du monde.