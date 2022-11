Coupe du monde 2022 : La Tunisie accroche le nul contre le Danemark

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prochains adversaires de l’équipe de France dans cette Coupe du monde, le Danemark et la Tunisie se sont neutralisés (0-0) ce mardi dans un match ouvert et intense.

Dans cette première rencontre du groupe D, celui de la France, le Danemark et la Tunisie n’ont pas réussi à se départager (0-0) ce mardi malgré plusieurs occasions franches. Un véritable match de gardien, à forte intensité, avec plusieurs parades réalisées par Kasper Schmeichel et Aymen Dahmen. Les Tunisiens ont connu une grosse frayeur dans le temps additionnel avec un contrôle de la VAR pour une potentielle main dans la surface tunisienne. Finalement, le Danemark n’a pas bénéficié d’un penalty et doit se contenter du point du match nul avant de retrouver la France samedi. La Tunisie affrontera de son côté l'Australie pour son deuxième match.