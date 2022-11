PSG : Al-Khelaïfi annonce une révolution, un proche de Macron interpelle le Qatar

Arthur Montagne

Dans une interview accordée à Bloomberg, Nasser Al-Khelaïfi a lâché une petite bombe en annonçant la volonté du PSG de changer de stade. L'hypothèse de la construction d'une nouvelle enceinte à Poissy a d'ailleurs circulé, et Karl Olive, maire de la ville des Yvelines, est particulièrement ouvert à cette idée.

Racheté par le Qatar en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, QSI avait déboursé 70M€ pour devenir propriétaire du club de la capitale qui est désormais valorisé à plus de 3 milliards d'euros. Mais alors que l'option d'une entrée dans le capital d'investisseurs américains fait parler ces derniers jours, le Qatar regrette d'avoir toujours un frein à son expansion : le Parc des Princes.

«Paris mérite un meilleur stade»

Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué l'hypothèse d'un changement stade pour le PSG. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 85M€ pour moderniser le Parc, mais ce n’est pas notre stade », assure le président du club de la capitale à Bloomberg . L'option de la construction d'un nouveau stade à Poissy, ville qui accueillera déjà le centre d'entraînement, est étudiée par le PSG selon L'EQUIPE . Et Karl Olive, député-maire de Poissy, se montre très intéressé par cette possibilité.

Karl Olive rêve d'un stade à Poissy