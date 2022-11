Équipe de France : Deschamps envoie un nouveau message clair à Mbappé

Arthur Montagne

Auteur d’une énorme prestation contre l’Australie ponctuée d’un but et d’une passe décisive, Kylian Mbappé a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Une performance rassurante compte tenu des absences importantes chez les Bleus. En conférence de presse, Didier Deschamps s’enflamme pour l’attaquant du PSG.

En l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé a un rôle encore plus important avec l'équipe de France. Et l'attaquant du PSG a tenu son rang contre l'Australie en délivrant d'abord une passe décisive pour Olivier Giroud avant d'inscrire un but pour la large victoire des Bleus (4-1). En conférence de presse, Didier Deschamps s'est ainsi prononcé sur la prestation de Kylian Mbappé.

«Je savais qu’il allait être prêt»

« Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment un moment que j’échange avec lui. Je savais qu’il allait être prêt parce que c’est sa compétition », assure le sélectionneur de Bleus avant de poursuivre.

«Avoir Kylian à ce niveau, c’est très important pour mon équipe»