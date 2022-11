PSG : Al-Khelaïfi annonce une incroyable révolution à Paris

Arthur Montagne

Ce n'est pas un secret, le Qatar réfléchit depuis longtemps a l'idée de faire déménager le PSG dans un plus grand stade que le Parc des Princes, et surtout dans une enceinte qui appartiendrait au club. Il faut dire qu'il s'agit d'une anomalie au niveau européen pour un club de cette envergure. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi fait une grosse annonce.

Depuis 2011 et l'arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension et cela devrait se poursuivre avec l'inauguration prochaine d'un centre d'entraînement ultra-moderne à Poissy. Mais depuis l'arrivée du Qatar, il existe un frein à l'expansion du PSG : Le Parc des Princes. L'enceinte historique du club parisien présente deux énormes problèmes pour les ambitions du Qatar. D'une part, avec une capacité d'environ 48 000 places, le Parc des Princes est loin d'un plus grand stade européen. Mais surtout, le PSG n'est pas propriétaire de son stade, ce qui engendre un gros manque à gagner pour le club parisien notamment face à la menace du fair-play financier qui exige de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne.

«Paris mérite un meilleur stade»

Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi ne s'en cache plus. « Paris mérite un meilleur stade », lâche le président du club de la capitale dans une interview accordée à Bloomberg . Le dirigeant qatari assure que « la première option est que nous ne déménagions pas. Mais la ville de Paris nous pousse à déménager ». Le président du PSG fait référence au fait que le club a voulu racheter le Parc des Princes, mais s'est heurté aux exigences de la Mairie de Paris qui a réclamé une somme quatre fois supérieure à la valeur du marché selon Ben Jacobs. « Nous avons dépensé 70M€ pour moderniser le Parc des Princes, mais ce n'est pas notre stade », regrette ainsi Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG envisage de racheter le Stade de France