PSG : Messi, Ronaldo... Keylor Navas lâche ses vérités

Avants ses débuts au Mondial ce mercredi, Keylor Navas a fait le tour des médias espagnols. L'occasion pour le portier du PSG de revenir sur sa situation au sein du club parisien, mais aussi d'évoquer l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Le portier l'a comparé à Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier au Real Madrid.

Agés respectivement de 35 ans et 37 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué une époque. A l'heure de la Coupe du monde au Qatar, les regards sont pointés sur les deux stars, qui disputent leur dernière grande compétition mondiale. Actuellement au PSG et ancien portier du Real Madrid, Keylor Navas a eu la chance de côtoyer ces deux joueurs d'exception.

Navas a évolué aux côtés de Messi et Ronaldo

Keylor Navas a partagé le vestiaire de Cristiano Ronaldo entre 2014 et 2018. Le portier costaricien est donc bien placé pour parler de lui et des similitudes avec Lionel Messi, son actuel coéquipier au PSG. Invité d' El Larguero ce lundi soir, Navas s'est prêté au jeu des comparaisons.

