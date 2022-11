PSG : Un départ au Stade de France ? Le Qatar plombé par Macron

Thibault Morlain

Le Parc des Princes commence à être trop petit pour le PSG. Alors que le Qatar souhaiterait agrandir son stade, il souhaiterait l’acheter auparavant. Mais ça bloque avec la ville de Paris et par conséquent, un départ au stade de France serait étudié. Alors que l’enceinte située à Saint Denis cherche un nouveau propriétaire, le PSG pourrait sauter sur l’occasion. Mais Emmanuel Macron et l’Etat pourraient en décider autrement. Explications.

Le PSG au Parc des Princes. Et si c’était de l’histoire ancienne dans les mois à venir ? En effet, Nasser Al-Khelaïfi l’a annoncé, le club de la capitale pourrait bien aller évoluer dans un autre stade. Tout cela s’expliquerait par les négociations compliquées avec la ville de Paris pour racheter le Parc des Princes afin d’agrandir ce dernier. Souhaitant être propriétaire pour le faire, QSI pourrait alors chercher son bonheur ailleurs. Et parmi les possibles solutions, il y aurait notamment un déménagement au Stade de France qui se cherche d’ailleurs un nouveau propriétaire actuellement.

Le PSG au Stade de France ? C’est non

Pourrait-on alors voir le PSG évoluer sur la pelouse du Stade de France dans un avenir proche ? Ce mercredi, Le Parisien est venu jeter un froid sur cette possibilité. Et ce ne sont autre qu’Emmanuel Macron et l’Etat français qui pourraient venir plomber cette possibilité. En effet, comme expliqué par le quotidien, alors qu’il n’y aurait aucune discussion lancée par le PSG pour acheter le Stade de France, l’Etat aurait de toute façon d’autres plans. L’idée serait de chercher un repreneur expert dans le sport et la culture afin de continuer à accueillir l’équipe de France de football, de rugby et différents événements culturels comme des concerts.

« Le PSG n’est pas trop la cible »