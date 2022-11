PSG : QSI prépare un projet pharaonique à 500M€

Thibault Morlain

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI, le PSG n’a cessé de prendre de l’ampleur jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des plus grands clubs en Europe et dans le monde. Problème, le Parc des Princes n’a lui pas évolué et le projet serait d’augmenter la capacité de l’enceinte. Et pour cela, le Qatar serait prêt à sortir le chéquier.

Si l’histoire du PSG est associé au Parc des Princes, voilà que du changement est à prévoir à propos de l’enceinte parisienne. En effet, compte tenu des ambitions du club de la capitale, le Qatar souhaite voir les choses en grand pour son stade, qui ne peut actuellement accueillir que 48 000 spectateurs. Le projet serait de faire passer cette capacité à 60 000. Mais encore faut-il pour cela parvenir à un accord avec la ville de Paris pour racheter le Parc des Princes.

500M€ pour agrandir le Parc des Princes

Ainsi, comme l’explique Goal ce mercredi, QSI est disposé à racheter le Parc des Princes et cela fait de longues années que les discussions sont engagées avec la ville de Paris pour parvenir à un accord. Si tel était alors le cas, le Qatar serait prêt à lâcher 500M€ pour moderniser le stade du PSG.

« Vous ne dépenseriez pas un demi-milliard en tant que simple locataire »