Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour Skriniar

Axel Cornic

Luis Campos n’a pas dit son dernier mot pour Milan Skriniar, qui reste une priorité pour le Paris Saint-Germain selon nos informations, en dépit des échecs de l’été. Pourtant, le défenseur slovaque semble s’éloigner peu à peu du PSG, avec la presse italienne qui parle de plus en plus d’une prolongation de contrat avec l’Inter.

Quoi que décide Christophe Galtier concernant son dispositif, Luis Campos semble déterminé à recruter au moins un défenseur central lors du mercato hivernal. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com sa priorité n’a pas changé, puisqu’il souhaiterait revenir à la charge pour Milan Skriniar.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

L’Inter avance pas à pas pour Skriniar

La situation du Slovaque a toutefois évolué ces dernières semaines… et pas vraiment en faveur du PSG. La Gazzetta dello Sport explique en effet ce jeudi que les négociations pour sa prolongation de contrat se poursuivraient, avec l’Inter et l’entourage de Skriniar qui se rapprocheraient doucement mais sûrement d’un accord autour des 6 ou 7M€ par an.

