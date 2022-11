Gerson, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 24 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo recalé de partout en Europe ?

Désormais libre de tout contrat alors qu'il vient de résilier avec Manchester United, Cristiano Ronaldo fait l'objet de nombreuses spéculations. La piste PSG semble s'être déjà refroidie pour l'attaquant portugais, mais d'autres options sont évoquées en boucle à son sujet comme le Real Madrid et Newcastle. Mais qu'en est-il vraiment ? AS indique dans ses colonnes du jour que le Real Madrid n’envisage pas un retour de Ronaldo et que l'opération n'aboutira jamais. Ancelotti compte récupérer rapidement Karim Benzema après sa blessure, et ne misera pas sur CR7. Par ailleurs, selon 90min , le clan Ronaldo a proposé ses services à Newcastle, le club anglais a décliné. Le suspens demeure donc total quant à l'avenir de l'attaquant portugais...



OM : Le transfert de Gerson est totalement relancé

Coup de froid pour la vente de Gerson à Flamengo ! Le désaccord financier entre l'OM et le club brésilien semble beaucoup trop important pour conclure le transfert : « Il a un contrat en vigueur avec l’OM. Il y a eu des discussions mais on est très loin d’avoir trouvé un accord. Il y a une distance énorme entre de que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir. C’est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d’accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l’avoir avec nous. Mais, vu comment les choses évoluent, j’ai l’impression que ça va être très difficile », indique Rodolfo Landim, le président de Flamengo, dans les colonnes de L'EQUIPE . En effet, Pablo Longoria réclamerait pas moins de 15M€, un montant jugé trop conséquent pour la direction auriverde.



