Mercato : Le Real Madrid sort du silence pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo peut se pencher sur la question de son avenir dès maintenant. Alors que le Portugais est au Qatar pour disputer la Coupe du monde, Manchester United a officialisé mardi la rupture de contrat de l’attaquant, qui est ainsi à la recherche d’un nouveau club. Si une hypothétique arrivée au Real Madrid a été évoquée, Florentino Pérez a d’ores et déjà tranché sur la question.

En froid avec les décideurs de Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est lâché dans un entretien accordé à Talk TV diffusé avant le début de la Coupe du monde. Le Portugais a tenu des propos fracassants à l’égard des propriétaires des Red Devils , mais également des dirigeants, de l’entraîneur et des joueurs. Le divorce était donc inéluctable, et il est devenu officiel ce mardi soir, avec l’annonce du départ de Cristiano Ronaldo par Manchester United.

Mercato : Énorme mise au point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo https://t.co/c6FM3p80Xb pic.twitter.com/Sa8sGBHfBI — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Cristiano Ronaldo au cœur des rumeurs à Madrid

Désormais libre, Cristiano Ronaldo est donc à la recherche d’un nouveau club, mais les offres se font rares pour le quintuple Ballon d’Or. Annoncé du côté de l’Arabie saoudite, de Chelsea ou encore de Newcastle, Cristiano Ronaldo voit également son nom circuler du côté du Real Madrid, mais l’ancien club du numéro 7 est clair sur le sujet.

« Un retour de CR7 ? Cela n'aurait pas de sens dans notre projet sportif »