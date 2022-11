Mercato - PSG : Le Qatar peut boucler un coup légendaire

Thomas Bourseau

Rêve de longue date de QSI, Cristiano Ronaldo se retrouve libre de tout contrat et verrait d’un bon œil une venue au PSG. Confronté à Chelsea aux yeux du principal intéressé, le Qatar a un coup immense à jouer à en croire la presse anglaise.

Cristiano Ronaldo n’est officiellement plus un joueur de Manchester United depuis mardi soir. En effet, en raison de différents irréconciliables entre le quintuple Ballon d’or et le comité de direction des Red Devils , celui qui est surnommé CR7 a eu gain de cause. Après avoir poussé en coulisse à la dernière intersaison pour acter son départ, Cristiano Ronaldo est enfin libre de s’engager avec le club de son choix. Au cours du dernier mercato, le Portugais semblait vouloir rejoindre une équipe évoluant en Ligue des champions. Un critère auquel le PSG et Chelsea répondent.

Cristiano Ronaldo rêve du PSG et de Chelsea

Cela tombe bien puisque Cristiano Ronaldo caresserait deux désirs pour la suite de sa carrière. Alors qu’il soufflera sa 38ème bougie en février prochain, Ronaldo aurait l’envie d’arborer la tunique du PSG ou bien celle de Chelsea d’après la Gazzetta dello Sport . Le10sport.com vous révélait que le PSG n’était pas intéressé par une éventuelle arrivée de Ronaldo en juillet dernier. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une occasion unique d’aligner à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi à la pointe de son attaque.

Chelsea ne veut plus de Ronaldo