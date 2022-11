Mercato - OM : Longoria prépare un transfert grâce à la Coupe du monde ?

Thibault Morlain

Ça y est, la Coupe du monde a commencé au Qatar. Tous les regards sont donc tournés vers cet événement, de quoi permettre à plusieurs joueurs de se mettre en lumière à quelques semaines du mercato hivernal. Ce Mondial pourrait donc avoir un impact sur le futur marché des transferts et pour l’OM, cela pourrait permettre à Pablo Longoria de réaliser un joli transfert.

Durant le dernier mercato estival, outre les nombreuses arrivées à l’OM, Pablo Longoria a également acté certains opérations pour dégraisser l’effectif d’Igor Tudor. Mais sous la pression de Frank McCourt pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, le président olympien devrait remettre cela lors du mois de janvier et du mercato hivernal. Alors que les regards se tournent notamment vers le transfert de Gerson, d’autres départs seraient attendus. Et la Coupe du monde pourrait aider à cela.

Mercato - OM : Longoria valide un transfert pour 10M€ https://t.co/DbvdC54U2n pic.twitter.com/miETHnKlsn — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Un transfert de Pape Gueye ?

Ainsi, journaliste pour Football Club de Marseille , Nicolas Filhol a notamment émis l’idée que Pablo Longoria profite de la Coupe du monde pour vendre Pape Gueye, aujourd’hui au Qatar avec le Sénégal : « Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes ».

« C’est difficile de le prendre pour un club »