Mercato - OM : La prochaine grosse vente de Longoria déjà identifiée ?

Alors que les pistes de succèdent du côté de l’OM pour le mercato d’hiver, le club de la cité phocéenne pourrait bien enregistrer une vente à hauteur de 10M€. En effet, un club espagnol cible Luis Suarez, en grande difficulté depuis plusieurs semaines.

Tout va très vite dans le football, et le cas Luis Suarez en est une nouvelle preuve. Malgré des débuts convaincants à l’OM, l’attaquant colombien a progressivement disparu des radars, au point de rétrograder dans la hiérarchie des buteurs. Une méforme qui pourrait le précipiter vers la sortie, d’autant plus qu’en Espagne, ses bonnes performances à Saragosse et à Grenade n’ont pas été oubliées, notamment du côté de Cadix qui aurait fait de l'attaquant sa priorité.

Suarez vers Cadix pour se relancer

Selon El Desmarque, Cadix souhaiterait recruter Luis Suarez. Un prêt est la solution privilégiée par l’avant-dernier de Liga tandis que Pablo Longoria souhaite vendre le joueur. De plus, face au regain de forme de Bamba Dieng, ce dernier devrait être prolongé par l’OM comme l’a récemment Pablo Lonoria en conférence de presse tandis qu’Alexis Sanchez est confortablement installé sur le front de l’attaque. Pour Suarez, ce nouveau projet semble idéal pour se relancer au sein d’un championnat qu’il connaît bien, et pourquoi pas contribuer au maintien du club.

