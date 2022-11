Mercato - OM : Une bataille royale se prépare pour ce transfert à 10M€

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Marcus Thuram est annoncé dans plusieurs clubs alors qu'il est actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l'Équipe de France. L'OM serait notamment intéressé par l'international tricolore. Mais d'autres clubs le convoiteraient, et un cador européen serait prêt à passer à l'action dès janvier pour le recruter.

Alors qu’il est parti au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l’Équipe de France, Marcus Thuram voit son avenir être plutôt incertain au Borussia Mönchengladbach. L’attaquant de 25 ans est en fin de contrat en juin prochain et naturellement, quelques clubs surveillerait son dossier. L’OM figurerait parmi les nombreux prétendants de Marcus Thuram, Pablo Longoria souhaitant apporter de nouveaux renforts à Igor Tudor dans le secteur offensif cet hiver. La formation allemande, elle, aurait fixé son prix à 10M€ pour le laisser filer en janvier prochain. Et un cador européen pourrait passer à l’action prochainement.

Le Bayern prêt à passer à l’action en janvier pour Thuram ?

Comme le rapporte journaliste de Relevo Matteo Moretto, le Bayern Munich serait le club le plus intéressé par Marcus Thuram. Malgré les performances d’Eric Maxim Choupo-Moting et le recrutement de Sadio Mané cet été, le club bavarois chercherait à recruter un nouvel attaquant, notamment pour pallier le départ de Robert Lewandowski. Le Bayern Munich voudrait donc se dépêcher pour Marcus Thuram et souhaiterait ainsi le signer dès le mois de janvier.

D’autres clubs sont à l’affût

Malgré tout, le pensionnaire de Bundesliga ne serait pas le seul club allemand à surveiller l’international tricolore, puisque le Borussia Dortmund serait également intéressé. Matteo Moretto précise que de nombreuses formations italiennes convoiteraient aussi le joueur de 25 ans. La presse italienne indiquait récemment que l’Inter était à l’affût. Pablo Longoria sera donc confronté à une concurrence plutôt rude pour attirer Marcus Thuram à l’OM. À suivre...