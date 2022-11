Mercato - OM : Sampaoli veut boucler un gros transfert à l'OM

La rédaction

Un an et demi après son arrivée, Gerson devrait quitter l’OM dans les prochaines semaines. Alors qu’un retour à Flamengo était évoqué, les négociations sont actuellement au point mort, le club brésilien ayant également une autre piste en tête. Mais Jorge Sampaoli, à l’origine de son arrivée à Marseille, pourrait rendre service à son ancien club en le recrutant du côté du FC Séville.

Déjà très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille risque d’animer le mercato hivernal. En effet, les Marseillais ont perdu Amine Harit sur blessure pour le reste de la saison, alors que dans le même temps Gerson est en instance de départ. Le milieu de terrain brésilien âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2026 est annoncé avec insistance du côté de Flamengo depuis quelques jours.

Mercato - OM : Vers un improbable rebondissement pour le transfert de Gerson ? https://t.co/F1TLuOPGjj pic.twitter.com/pfpNT4YdJu — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Flamengo active une autre piste

« On en est négociation avec Flamengo. Pour le moment il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club (...) La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe », avait confié Pablo Longoria à ce sujet en conférence de presse. En revanche, ce dossier semble au point mort, à tel point que Flamengo étudierait désormais une nouvelle piste. D’après Globo Esporte , le club brésilien tenterait de recruter Claudinho, meneur de jeu du Zénit Saint-Pétersbourg. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui comptait renflouer ses caisses avec la vente de Gerson.

Sampaoli veut recruter Gerson à Séville