Mercato - OM : Vers un improbable rebondissement pour le transfert de Gerson ?

Cet hiver, l'OM espère se séparer de Gerson qui n'entre plus dans les plans d'Igor Tudor. Dans cette optique, un retour à Flamengo fait grandement parler ces derniers jours. Néanmoins, ce transfert peine à se décanter compte tenu du fait que les deux clubs ne trouvent pas d'accord financier. Et Flamengo aurait ainsi activé une autre piste.

Cet hiver, l'OM a bien l'intention d'alléger son effectif avec un objectif économique, afin de combler les pertes liées à l'élimination en Ligue des champions, et sportif, avec la volonté de réduire son groupe qui ne disputera que la Coupe de France et la Ligue 1. Dans cette optique, Gerson est poussé au départ et un transfert à Flamengo est attendu.

Flamengo vise aussi Claudinho

Néanmoins, les deux clubs peinent à trouver un accord et selon les informations de Globo Esporte , Flamengo aurait activé une nouvelle piste et tenterait notamment de recruter Claudinho. Un temps annoncé dans le viseur de l'OM, le meneur de jeu brésilien du Zenit Saint-Pétersbourg peut suspendre son contrat comme le permet la FIFA pour tous les joueurs évoluant en Russie ou en Ukraine.

Quid de la situation de Gerson