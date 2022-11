Transferts : PSG, Chelsea... Cristiano Ronaldo rêve grand son mercato

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo n'est officiellement plus un joueur de Manchester United. Et alors qu'il a récemment été question d'un retour au Real Madrid, le Portugais rêverait plutôt du PSG et de Chelsea.

Depuis mardi soir, Cristiano Ronaldo est libre de s’engager avec le club de son choix. En effet, en raison de différents irréconciliables entre le Portugais et Manchester United, il a été convenu par les deux parties que le mieux était de mettre un terme à leur collaboration alors que le contrat de Ronaldo courrait jusqu’en juin prochain. L’hiver s’annonce chaud donc pour Cristiano Ronaldo.

Ronaldo rêve de Chelsea… et du PSG !

Et à en croire la Gazzetta dello Sport , le PSG pourrait potentiellement s’attacher les services de Cristiano Ronaldo en l’alignant aux côtés de son éternel rival : Lionel Messi. En effet, Ronaldo rêverait de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain d’après le quotidien italien. La Gazzetta affirme néanmoins que le fait de signer à Chelsea serait tout aussi bien perçu dans l’esprit de Cristiano Ronaldo.

«Tout est possible dans le football»