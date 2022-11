Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour le «nouveau Neymar»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand espoir du football brésilien, Endrick est déjà l’un des protagonistes du mercato à seulement 16 ans. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en course pour accueillir l’attaquant de Palmeiras en 2024, tout comme Chelsea, de quoi rendre très incertain son avenir comme l’explique le journaliste Fabrizio Romano.

A seulement 16 ans, Endrick se retrouve déjà dans le collimateur des plus grands clubs européens, désireux de s’attacher ses services à sa majorité à l’été 2024. Le PSG est d’ores et déjà passé à l’action pour l’attaquant de Palmeiras comme l’a récemment confirmé Douglas, son père. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses », confiait-il au micro de Canal do Nicola .

Le Real veut plomber le PSG

Mais la concurrence est forte dans ce dossier, avec notamment un intérêt prononcé du Real Madrid pour le crack brésilien. Après Vinicius Jr et Rodrygo, Florentino Pérez espère mettre la main sur un nouvel espoir auriverde dans les prochains mois, mais Chelsea est également en course.

« La course reste la même : Chelsea, Real Madrid, PSG »