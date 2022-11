Mercato - PSG : Au placard, Keylor Navas dresse un terrible constat

Thomas Bourseau

Il était le titulaire indiscutable et un pilier du secteur défensif du PSG avant que Gianluigi Donnarumma le pousse progressivement vers le banc de touche. Grâce au Mondial avec le Costa Rica, Keylor Navas se permet de respirer et de retrouver les terrains. Cependant, il ne cache pas sa frustration qu’il vit au PSG ces derniers mois.

Keylor Navas était arrivé à l’été 2019 en provenance du Real Madrid et a joué un rôle clé dans ses deux premières campagnes européennes avec le PSG, permettant au club de la capitale d’atteindre la finale de Ligue des champions en 2020 et la demi-finale en 2021. Progressivement poussé vers le banc de touche la saison passée sous la houlette de Mauricio Pochettino, le Costaricien avait été relégué au poste de remplaçant par Gianluigi Donnarumma qui est officiellement le gardien numéro un du PSG depuis la nomination de Christophe Galtier à la dernière intersaison.

Navas traîne son spleen au PSG

Une situation sportive chaotique pour le triple vainqueur de la Ligue des champions. Mais fort heureusement pour Keylor Navas, le Mondial tombe à pic avec sa sélection. Le portier du Costa Rica s’est livré sur son passage à vide au PSG et ce qu’il n’allait pas à ses yeux en coulisse lors d’un entretien accordé à The Athletic. « (Être avec l'équipe nationale) m'aide toujours. Lorsque vous êtes dans une atmosphère de travail où les choses ne sont pas si bonnes, où il se passe des choses que vous n'aimez pas, où vraiment vous n'êtes plus quelqu'un d'important, alors vous pouvez passer à quelque chose de complètement différent. Partir avec l'équipe nationale renouvelle toujours mon énergie, et me rend heureux à nouveau. Après, vous avez une mentalité différente ».

Mercato - PSG : Keylor Navas annonce la couleur pour son avenir https://t.co/CTqR2ZZwfR pic.twitter.com/zNhL6mYE79 — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Le Napoli n’est plus intéressé

Sous contrat jusqu’à l’été 2024 au PSG, Keylor Navas semblait avoir été à deux doigts de rejoindre le Napoli à la dernière intersaison avant que cette opération ne tombe à l’eau dans les ultimes instants du mercato. A présent, le club napolitain a clairement fait savoir par le biais de son directeur sportif Cristiano Giuntoli qu’il n’était plus intéressé par cette option pour le mercato hivernal. Et maintenant ? Le suspense est à son comble pour Keylor Navas.