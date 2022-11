Transferts - PSG : Retour sur un échec de Campos sur le mercato

La rédaction

Très convoité lors du dernier mercato estival, Aurélien Tchouaméni a fini par rejoindre le Real Madrid. Son profil a largement convaincu les dirigeants madrilènes qui ont officialisé son transfert avant même le début du mercato. Mais le Français est revenu sur cette période bien mouvementée, où il aurait pu signer au PSG.

Alors qu'il n'a cessé de progresser ces dernières années, Aurélien Tchouaméni a tapé dans l'oeil du Real Madrid, qui n'a pas hésité à lâcher 80 millions d'euros pour s'offrir le jeune Français. Fidèle milieu de terrain à l'AS Monaco, le joueur de 22 ans était logiquement convoité et il a été interrogé récemment par Le Parisien , avant son départ pour le Qatar. Autant dire que la direction prise semble lui convenir totalement.

« C'est le plus grand club du monde »

Toujours très souriant, Aurélien Tchouaméni a donc révélé les coulisses de son mercato estival sans problème. Mais dans son esprit, il n'y avait réellement qu'un seul choix pour la suite de sa carrière. « Le Real est arrivé et dans ma tête tout était clair. C'était le Real et pas un autre. C'est le plus grand club du monde » a-t-il confié, visiblement très sûr de lui. Le club espagnol a été très séduit par son profil et cherchait un bon milieu pour remplacer son effectif vieillissant.

Équipe de France : En plein rêve, Tchouaméni annonce la couleur pour le Mondial https://t.co/CAkdT6tbpl pic.twitter.com/hKZJMGah2c — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Le PSG n'avait aucune chance