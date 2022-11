Mercato : Une porte prestigieuse se ferme pour Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Son départ de Manchester United étant désormais officiel, Cristiano Ronaldo n’aurait plus vraiment l’embarras du choix à l’instant T puisque Chelsea se poserait des questions lorsque le Real Madrid aurait définitivement écarté son retour.

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, l’histoire a pris fin ce mardi soir. En effet, le contrat du Portugais a été résilié par les Red Devils. Une décision fracassante qui intervient juste après l'interview choc de CR7 qui avait multiplié les tacles, notamment à l'encontre d'Erik ten Hag et de Manchester United. Et voilà qu'à l'approche du mercato hivernal, son agent Jorge Mendes travaillerait afin de trouver un point de chute à Cristiano Ronaldo.

Le PSG dans le coup, Chelsea tiraillé

Il est spécifié dans la presse que les deux options les plus probables à ce jour et qui plairaient le plus à Cristiano Ronaldo ne seraient autre que le PSG et Chelsea. Pour ce qui est de Chelsea néanmoins, le co-propriétaire Todd Boehly militerait en coulisse pour accueillir Ronaldo. Néanmoins, comme son prédécesseur Thomas Tuchel sur le banc des Blues , l’entraîneur Graham Potter aurait déposé son véto selon Goal , par soucis de crises d’égo.

Mercato : Jorge Mendes a identifié le prochain club de Cristiano Ronaldo https://t.co/E6Cz2rxt4d pic.twitter.com/oooQiqPkuX — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Des discussions entre le Real Madrid et Ronaldo

Le Real Madrid pour Cristiano Ronaldo ? De 2009 à 2018, CR7 a brillé sous les couleurs merengue. Au point où son clan aurait offert ses services au président Florentino Pérez selon SPORT . D’ailleurs, Ronaldo serait prêt à faire une concession contractuelle en acceptant de signer un bail de courte durée jusqu’en juin prochain. Les discussions auraient actuellement lieu entre Jorge Mendes et les dirigeants du Real Madrid selon Sky Deutschland.

Ancelotti ferme la porte à Ronaldo