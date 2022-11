Mercato : Le plan de Cristiano Ronaldo est dévoilé pour le Real Madrid

Thomas Bourseau

Parti à l’été 2018, Cristiano Ronaldo semblerait ouvert à l’idée de retrouver le Real Madrid. Pour parvenir à ses fins et alors que son agent Jorge Mendes discuterait avec la direction merengue, l’attaquant de Manchester United serait prêt à ne s’engager que pour six mois. Explications.

Cristiano Ronaldo va souffler sa 38ème bougie le 5 février prochain. Le quintuple Ballon d’or se rapproche de plus en plus de sa fin de carrière, mais a récemment estimé lors d’une interview à Piers Morgan qu’il pouvait encore évoluer au plus haut niveau pendant deux à trois saisons. Au passage, Ronaldo a fait part de ses envies d’ailleurs en avouant ne pas être en phase avec son entraîneur Erik Ten Hag et ne pas avoir apprécié la communication de Manchester United à son égard.

Le clan Cristiano Ronaldo a proposé ses services au Real Madrid

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Cristiano Ronaldo semblerait avoir trois destinations pour son avenir : le PSG, Chelsea et le Real Madrid. D’après les informations dernièrement divulguées par SPORT , le clan Cristiano Ronaldo aurait proposé ses services à la Casa Blanca , domicile de Ronaldo de 2009 à 2018.

Ronaldo prêt à signer un contrat de 6 mois pour revenir ?