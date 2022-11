Mercato : Le Mondial pour boucler le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Thomas Bourseau

Ayant fait part de ses envies d’ailleurs, et ce de manière publique, Cristiano Ronaldo ferait du PSG une véritable possibilité pour un transfert hivernal. Et en Italie, on explique que la Coupe du monde pourrait être décisive pour l’avenir du joueur de Manchester United.

Cristiano Ronaldo n’est plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United. Et cette situation est en grande partie due à ses actions. Dès le dernier mercato estival, bien qu’il ait affirmé vouloir rester à Piers Morgan en interview, le Portugais aurait fait son maximum avec son agent Jorge Mendes afin de trouver un point de chute dans un club évoluant en Ligue des champions, compétition dans laquelle les Red Devils n’étaient pas engagés. Et ces derniers jours, Ronaldo a affirmé à Piers Morgan sa volonté de mettre un terme à sa collaboration avec Manchester United, six mois avant l’expiration de son contrat.

Le PSG, une piste appréciée par le clan Ronaldo

Mais pour aller où ? D’après différents médias, les deux clubs les plus aptes à accueillir Cristiano Ronaldo ne seraient autres que le PSG et Chelsea. En outre, il a été révélé dans la presse que le clan Ronaldo aurait proposé ses services au Real Madrid pour pallier l’éventuelle absence de Karim Benzema, touché au quadriceps de la cuisse gauche. Cependant, d’après la Gazzetta dello Sport, le PSG serait la piste la plus appréciée par le quintuple Ballon d’or et son entourage.

Transferts : Cristiano Ronaldo met fin à un clash en interne https://t.co/nfOYwuEYbi pic.twitter.com/3qskOWoEKD — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Une Coupe du monde pour sceller son avenir ?