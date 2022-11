Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence après ses déclarations fracassantes

Arnaud De Kanel

Près d'une semaine après avoir fracassé Manchester United, certains joueurs et Erik ten Hag lors d'une interview, Cristiano Ronaldo a commenté ses paroles. Le Portugais est resté droit dans ses bottes, sans faire machine arrière et réaffirmant sa volonté claire de montrer qui était le patron. Une manière de remettre de l'huile sur le feu.

Depuis qu'il est retourné à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit un calvaire. Ca avait pourtant bien débuté à son arrivée lorsqu'Ole Gunnar Solskjær était sur le banc. Mais avec l'arrivée de Ralf Rangnick et surtout d'Erik ten Hag, tout s'est écroulé. A bout, le Portugais a sorti la sulfateuse en accordant une interview à Talk TV . Il y passe en revue son mal-être et n'épargne personne. Il s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse ce lundi matin.

Mercato : Vers un retour fracassant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? https://t.co/Mor3i3beU8 pic.twitter.com/1dI7I8jDOD — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Ronaldo dézingue Manchester et ten Hag

« S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi » lâchait Cristiano Ronaldo. Actuellement au Qatar pour y disputer le Mondial avec le Portugal, il a pris la parole pour la première fois depuis sa sortie médiatique fracassante.

« Je parle quand je veux