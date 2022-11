Mercato : Vers un retour fracassant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

N'étant plus désiré à Manchester United après sa sortie choc, Cristiano Ronaldo serait à la recherche d'un nouveau club pour la deuxième partie de saison. Le clan du Portugais se serait mis au travail et aurait notamment proposé les services de l'attaquant de 37 ans au Real Madrid. Après Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait faire un retour tonitruant chez les Merengue.

Avec sa sortie fracassante au micro de Talk TV , Cristiano Ronaldo semble avoir mis un terme définitif à sa deuxième aventure avec Manchester United. Le Portugais ne supportait plus sa situation sous Erik ten Hag et a donc poussé un énorme de coup de gueule avant le Mondial. Le quintuple Ballon d’Or a dézingué tout le monde chez les Red Devils . De ce fait, il semble peu probable de revoir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United après la Coupe du monde. Le clan de l’attaquant de 37 ans lui chercherait d’ailleurs un nouveau club. Et il aurait tenté un énorme coup.

Le clan Ronaldo a offert ses services au Real Madrid

D’après les informations de Sport , le Real Madrid pourrait se mettre à la recherche d’un nouvel attaquant avec la blessure de Karim Benzema. De ce fait, l’entourage de Cristiano Ronaldo aurait saisi cette opportunité pour proposer au club madrilène les services du quintuple Ballon d’Or pour les six prochains mois. Après un retour à Manchester United qui tourne au fiasco, Cristiano Ronaldo pourrait retrouver son ancien club où il a connu le succès. Alors qu’il pourrait voir son contrat avec les Red Devils être rompu prochainement, Cristiano Ronaldo pourrait rebondir au Real Madrid pour le reste de la saison.

Florentino Pérez n’est pas vraiment favorable à son retour

Toutefois, Florentino Pérez ne serait pas vraiment emballé par l’idée de faire revenir Cristiano Ronaldo. Le président madrilène avait déjà affirmé par le passé qu’il n’y aura pas de second chapitre au Real Madrid pour le Portugais. De plus, Cristiano Ronaldo devrait retrouver un rôle secondaire une fois Karim Benzema de retour. Autrement dit, l’attaquant de 37 ans pourrait revivre le même calvaire qu’à Manchester United en début de saison. Pour autant, aucune solution ne serait écartée pour le moment pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. Même le PSG pourrait être une potentielle destination pour le Portugais. À suivre...