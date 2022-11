Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le Qatar avec Cristiano Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cristiano Ronaldo ne devrait plus porter le maillot de Manchester United après avoir vidé son sac au micro du journaliste Piers Morgan. En janvier, plusieurs équipes pourraient se présenter à lui, à l'instar du PSG. Directeur sportif de l'AS Roma, Tiago Pinto s'est exprimé sur cette possibilité. Mais le joueur portugais ne semble pas rentrer dans les plans du club italien.

Manchester United, Erik Ten Hag, les jeunes joueurs... Personne n'a été épargné par les déclarations de Cristiano Ronaldo. Au micro de Piers Morgan, le joueur portugais a vidé son sac, ce qui pourrait avoir de lourdes répercussions. Manchester United réfléchit à rompre son contrat dans les prochains jours. En janvier, Ronaldo va devoir certainement trouver une porte de sortie. Le PSG a été annoncé comme une destination possible. Une chose est sûre, l'AS Roma ne devrait pas être une option.

Directeur sportif de l'AS Roma, Tiago Pinto a confirmé que Ronaldo ne rentrait pas dans ses plans. « La vérité est que Cristiano n'a jamais été une possibilité. Ces rumeurs n'ont jamais eu de fondement, mais en Italie, nous parlons de trois joueurs différents chaque jour. Ronaldo a peut-être été cité car José et moi sommes portugais et lui est portugais, mais cela, je le répète, n'a jamais été fondé » a-t-il déclaré ce samedi soir.

