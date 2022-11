Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une bombe, une annonce tonitruante est attendue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mécontent de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est lâché à la télévision anglaise et s’expose désormais à des sanctions. Le club a pris la parole pour réagir aux propos du quintuple Ballon d’Or portugais, qui a sûrement mis fin à son aventure chez les Red Devils alors que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Sa parole était attendue, et Cristiano Ronaldo n’a pas fait les choses à moitié. Dans un long entretien accordé au journaliste Piers Morgan et diffusé tout au long de la semaine, le Portugais s’est prononcé sur sa situation difficile à Manchester United, tenant des propos fracassants à l’égard de ses dirigeants, son entraîneur et même ses coéquipiers. Le divorce semble désormais acté.

« Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées »

« Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti », a commenté Manchester United sur ses réseaux sociaux ce vendredi.

Cristiano Ronaldo prié de ne pas revenir ?

Actuellement avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retrouver Old Trafford après la Coupe du Monde. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Manchester United envisage de demander à Cristiano Ronaldo de ne pas revenir dans les installations du club en décembre. Cela serait l'une des premières étapes avant une éventuelle action en justice intentée par les dirigeants.