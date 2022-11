Mercato - PSG : Le phénomène Endrick explose, il hallucine

Arthur Montagne

Considéré comme l'un des plus grands cracks du football mondial, Endrick affole déjà la mercato puisque plusieurs clubs le suivent avec insistance dont le PSG, le Real Madrid ou encore Chelsea. João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, évoque d'ailleurs la progression du phénomène Endrick.

Comme souvent, le Brésil sort encore un joueur qui s'annonce comme un immense crack. Brillant avec les jeunes de Palmeiras, Endrick a réussi ses débuts avec les professionnels et affole le mercato puisque le PSG, le Real Madrid ou encore Chelsea sont très chauds sur son profil. João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, présente le phénomène Endrick et ne tarit pas d'éloges pour le jeune attaquant brésilien âgé de 16 ans.

«Je ne vois pas de plafond pour lui»

« Si les blessures l'épargnent, je ne vois pas de plafond pour lui. Aussi loin qu'il veut aller. Il a de la qualité, une forte personnalité et la mentalité d'un champion. C'est là qu'il ressemble à Cristiano. Il s'entraîne dur, il est gentil et humble. On l'aime beaucoup parce qu'il se fait aimer. Il essaie de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent », explique-t-il dans une interview accordée à AS , avant de décrypter le caractère d'Endrick.

«Il est incroyablement humble»

« Il est incroyablement humble. Lorsque nous avons joué dans des tournois importants, les fans des autres équipes lui ont toujours demandé des photos et des autographes et il a été attentif à tous. Lorsque Palmeiras a remporté le championnat U-20 au stade Corinthians grâce à son but et qu'il n'y avait que des supporters rivaux dans les tribunes (par décision de la justice brésilienne, cela fait des années que dans les matchs de grande rivalité la présence de supporters visiteurs n'est pas autorisée), il a célébré comme toujours son but mais après le match il s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas voulu provoquer qui que ce soit. Il est très sensible et très modeste », ajoute João Paulo Sampaio, qui assure qu'il peut devenir un star du football : « Bien sûr qu'il peut. Aucun doute là-dessus. Il en a les conditions. Il a tout pour devenir une star mondiale à l'avenir . »

«Il ressemble à Romario et un peu à Ronaldo»