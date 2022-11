Mercato - PSG : Luis Campos est prévenu pour le «nouveau Messi»

Arthur Montagne

Coéquipier d'Endrick à Palmeiras, Willian Estevão est également dans le viseur du PSG. Il faut dire que João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, présente celui que l'on surnomme Messinho comme un immense crack.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos s'est positionné sur le marché brésilien et s'intéresse notamment à Andrey Santos, jeune milieu de terrain de Vasco de Gama. Néanmoins, le PSG scrute d'autres pépites auriverde, notamment du côté de Palmeiras.

Une offre de 45M€ à venir pour Messinho ?

En effet, le PSG suivrait de prés l'évolution d'Endrick, que tous les grands clubs européens s'arrachent, mais également de son coéquipier Willian Estevão, surnommé Messinho pour sa ressemblance avec Lionel Messi. Le journaliste Jorge Nicola assurait même que le PSG était près à lâcher 45M€ pour le recruter. Il faut dire que João Paulo Sampaio, directeur des catégories de jeunes à Palmeiras, présente Willian Estevão comme un joueur hors normes à seulement 15 ans.

«Ce que fait ce garçon n'est pas normal»