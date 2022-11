Mercato : Cristiano Ronaldo déclenche une polémique, le vestiaire réagit

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En pleine tourmente alors que les déclarations sur sa situation à Manchester United s’enchaînent, Cristiano Ronaldo est mêlé à une polémique avec Bruno Fernandes après leur poignée de main glaciale. Agacé, le capitaine mancunien est sorti du silence et s’est confié sur ce supposé conflit avec son coéquipier en club et en sélection.

Depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo est au cœur de l’actualité. Dans un entretien accordé à Piers Morgan, l’attaquant de Manchester United n’y est pas allé de main morte. Erik ten Hag, ses coéquipiers, les actionnaires du club : Cristiano Ronaldo n’a épargné personne. Une polémique qui en a lancé une autre. Dans une vidéo publiée par la sélection portugaise, on y voit une poignée de main glaciale entre Ronaldo et Bruno Fernandes, coéquipiers à Manchester United et avec le Portugal.

« C'était une plaisanterie entre eux »

Juste après l’incident, Joao Mario a tenté d’éteindre l’incendie en expliquant les raisons de ce geste entre les deux stars portugaises. « J’avais le bonheur d’être dans le vestiaire à ce moment-là et j’ai vu les images et, c’est drôle, parce que parfois ça peut être sujet à interprétation. C'était une plaisanterie entre eux parce que curieusement, Bruno a été l’un des derniers à arriver et Cristiano lui a demandé s’il était venu en bateau », a expliqué le milieu offensif du Benfica Lisbonne.

Bruno Fernandes sort du silence