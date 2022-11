Mercato : Cristiano Ronaldo fixe une date importante pour son avenir

Arthur Montagne

Au cœur d'un énorme conflit avec Manchester United, Cristiano Ronaldo ne compte toutefois pas se retirer tout de suite et espère jouer encore deux ou trois ans, soit jusqu'à ses 40 ans. Reste désormais à savoir dans quel club.

Depuis l'été dernier, Cristiano Ronaldo est en grande difficulté du côté de Manchester United. Le Portugais avait réclamé son transfert, en vain. Depuis, la star portugaise joue peu et devrait partir à la fin de la saison. Une chose est sûre, l'ancien joueur du Real Madrid ne compte pas s'arrêter tout de suite.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une énorme réponse pour son transfert https://t.co/SmYl9HEA6N pic.twitter.com/Q4uaSQGrbn — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

«Je veux finir à 40 ans»

« Je veux jouer encore deux ou trois ans, au maximum. Je veux finir à 40 ans, un bon âge. Je ne connais pas l'avenir. Parfois, on planifie une chose pour sa vie et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la vie est dynamique et on ne sait jamais ce qui va se passer », assure-t-il dans une interview accordée à TalkTV avant d'expliquer qu'il est concentré sur la Coupe du monde.

«Je suis concentré sur la Coupe du monde»