Mercato - OM : Longoria se voit conseiller le transfert d’un attaquant

En quête d’un renfort offensif sur le mercato d’hiver, l’OM pour se tourner vers la Serie A. Et si Pablo Longoria est en manque d’inspiration, un agent italien glisse le nom de Joaquin Correa, qui joue peu à l’Inter Milan depuis le début de saison.

Malgré la bonne première partie de saison d'Alexis Sanchez, l'OM pourrait se mettre en quête d'un nouvelle attaquant pour soutenir l'international chilien. Dans cette optique, le nom de Marcus Thuram circule avec insistance ces derniers jours, mais pour un agent italien, l'OM aurait tout intérêt à sauter sur l'opportunité qui se présente avec Joaquin Correa.

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour Marcus Thuram https://t.co/noMFXWqqf7 pic.twitter.com/hKBl1Hh9el — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«Il pourrait y avoir bientôt une opportunité sur Correa»

« Il pourrait y avoir bientôt une opportunité sur Joaquin Correa, l'attaquant argentin de l'Inter Milan. On sait que Lukaku va revenir et que Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont devant dans la hiérarchie », lance-t-il pour Le Phocéen avant d'en rajouter une couche.

«Il pourrait faire un bon duo avec Sanchez»