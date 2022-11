Mercato : Clashé par Cristiano Ronaldo, il lui répond

Hugo Chirossel

lAu milieu de ses déclarations fracassantes sur sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est également payé Wayne Rooney. Ce dernier avait critiqué le Portugais pour son attitude depuis le début de la saison, ce qui n’a visiblement pas plu au quintuple Ballon d’Or. Des propos qui auraient rendu perplexe l’ancien attaquant des Red Devils, qui s’est finalement décidé à lui répondre et à calmer le jeu.

Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes. Dans un entretien accordé à Piers Morgan, le Portugais est revenu sur sa situation à Manchester United depuis le début de la saison, et personne n’y a échappé. Ses dirigeants, Erik ten Hag, la mentalité des jeunes joueurs… Le quintuple Ballon d’Or a lâché ses vérités, ces dernières n’auraient d’ailleurs pas été bien reçues en interne chez les Red Devils .

Mercato : Après la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo prévoit un coup de tonnerre https://t.co/Sq0UJFB3Mc pic.twitter.com/ffuywQH2hC — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

« Ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable »

Il y a quelques jours, Wayne Rooney s’était exprimé sur son ancien coéquipier à Manchester United. « Ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United. J’ai vu Roy (Keane) le défendre. Roy n’accepterait pas ça. Il ne l’accepterait pas du tout. Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler, et être prêt à jouer quand l’entraîneur aura besoin de lui », avait-il confié à TalkSport .

« Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui »

Des déclarations qui visiblement n’ont pas été au goût de Cristiano Ronaldo, qui lui a répondu : « Je ne sais pas pourquoi il me critique si méchamment... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. (…) Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai . »

« Ce n'est pas une critique »