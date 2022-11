Mercato - PSG : Le Qatar est menacé pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Depuis sa sortie fracassante sur son malaise à Manchester United, Cristiano Ronaldo n'est plus vraiment le bienvenu chez les Red Devils. Le club mancunien envisage la possibilité de rompre son contrat avant le mercato hivernal. Le quintuple Ballon d'Or pourrait ainsi rebondir où il veut. D'ailleurs, un autre club de Premier League serait à l'affût.

Le Sporting, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et de nouveau Manchester United... Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo est en constante recherche de nouveaux défis à relever dans le football. Alors que son aventure chez les Red Devils tourne au véritable fiasco, le Portugais pourrait rebondir dans un nouveau club dès cet hiver. Au PSG ? Tout est possible comme l'a confié Cristiano Ronaldo. Mais un autre concurrent reviendrait à la charge pour l’attaquant de 37 ans.

Chelsea va entrer dans la danse pour Ronaldo

Selon les informations du Mirror , Chelsea serait prêt à entrer dans la danse pour Cristiano Ronaldo. Todd Boehly serait toujours séduit par l'idée de l'attirer à Londres. Après un début de saison mitigée, l’équipe dirigée par Graham Potter pourrait ainsi revenir à la charge pour le Portugais seulement si Manchester United résilie son contrat.

Manchester United réfléchit à rompre le contrat de Ronaldo