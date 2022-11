 Mercato - PSG : Un concurrent du Qatar se déchire pour Ronaldo

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo dispose d’un contrat expirant en juin prochain à Manchester United et risquerait de ne pas l’honorer jusqu’à son terme au vu de ses récents propos sur son problème avec Manchester United et sur son avenir. À Chelsea, principal concurrent du PSG, on douterait des bienfaits d’une venue du Portugais.

Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo n’a cessé de se lancer de nouveaux challenges en évoluant au Sporting Lisbonne, au Real Madrid, à la Juventus et à Manchester United par deux fois. Cependant, en attestent ses propos à Piers Morgan lors d’une interview pour Talk TV , le quintuple Ballon d’or veut se lancer un nouveau challenge. Au PSG ? Tout est possible selon Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ouvre la porte au PSG

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le rêve des décideurs du PSG était d’attirer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de l’Argentin, le rêve est devenu réalité en 2021 et il se pourrait que cette expérience se réitère avec Cristiano Ronaldo comme ce dernier l’a fait savoir à Piers Morgan. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots ».

À Chelsea, un désaccord règne pour Ronaldo