Mercato - OM : Après son transfert à l’OM, il s’enflamme totalement

Thibault Morlain

Après deux excellentes saisons au RC Lens, Jonathan Clauss a passé un nouveau cap dans sa carrière lors du dernier marché des transferts. Courtisé par de nombreux grands clubs européens, l’international français a finalement fait le choix de rejoindre l’OM. Et aujourd’hui, Clauss est plus heureux que jamais sur la Canebière.

Les recrues se sont multipliés à l’OM cet été. Pablo Longoria s’est démené et il est notamment parti chercher Jonathan Clauss au RC Lens. Courtisé par Chelsea, Manchester United ou l’Atlético de Madrid, le piston droit a opté pour le club phocéen, intégrant l’effectif d’Igor Tudor. Un rêve devenu réalité pour Clauss.

« J’ai l’impression que c’est encore un rêve »

A l’occasion d’un entretien accordé à Onze Mondial , Jonathan Clauss est revenu sur son transfert à l’OM. Le néo-Marseillais s’est alors enflammé, confiant : « À Marseille j’ai découvert un autre monde. Moi qui suis du nord, qui ai tout le temps fait des clubs du nord, de l’ouest ou de l’est, j’ai découvert Marseille et c’est extraordinaire. Le soleil, la ville qui respire le foot, le Vélodrome qui est extraordinaire. J’ai l’impression que c’est encore un rêve tellement c’est… Tout est beau ».

« Je suis obligé d’y aller »