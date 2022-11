Foot - Equipe de France

Équipe de France : Oublié par Deschamps, Clauss sort du silence

Publié le 14 novembre 2022 à 22h10

Depuis sa première convocation en équipe de France, Jonathan Clauss avait fait son trou dans le groupe de Didier Deschamps. A la surprise générale, le piston droit de l’OM n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde. Quelques jours après l’annonce de la liste, Clauss a réagi sur Instagram.

Comme à chaque annonce de liste pour une grande compétition, Didier Deschamps connaît la musique : il y aura des heureux et des déçus. Ce lundi, Marcus Thuram et Axel Disasi ont fait partie des heureux en étant appelés à la dernière minute, au contraire de Presnel Kimpembe qui a dû déclarer forfait.

Jonathan Clauss ne jouera pas le Mondial

Jonathan Clauss a lui avalé la pilule. Convoqué lors des trois derniers rassemblements, le piston droit de l’OM n’a pas été choisi pour disputer cette Coupe du monde. Un crève cœur énorme pour l’ancien du RC Lens qui aurait été très touché par cette non convocation révélait RMC Sport .

« Je souhaite à mon équipe de remporter cette édition 2022 »