Mercato - OM : La dernière recrue de Longoria est déjà validée par le vestiaire

Thibault Morlain

A l’OM, Pablo Longoria ne renforce pas que l’effectif d’Igor Tudor, c’est aussi le cas de l’organigramme. Ainsi, il y a quelques jours, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Jean-Pierre Papin. La légende de l’OM fait ainsi son retour sur la Canebière en tant que conseiller de Longoria. De quoi ravir le vestiaire et Matteo Guendouzi.

C’était annoncé depuis un certain temps, c’est désormais officiel : Jean-Pierre Papin est de retour à l’OM. Il intègre ainsi l’organigramme du club phocéen, occupant un rôle de conseiller de Pablo Longoria. « Jean-Pierre est un homme très sensible, très intelligent, qui peut identifier tous les détails qu'il y a autour d'un club. Il va être quotidiennement en contact avec nous, présent à tous les matches, à domicile comme à l'extérieur. Il va pouvoir nous donner des bons conseils avec sa vision du football », expliquait d’ailleurs le président de l’OM.

« Ça va être un gros plus pour toutes les personnes au club »

Ce grand retour de Jean-Pierre Papin à l’OM a d’ailleurs fait réagir le vestiaire d’Igor Tudor. Et dans des propos accordés à Europe 1, c’est Matteo Guendouzi qui a livré son regard sur ce renfort de Pablo Longoria. Actuellement au Qatar avec l’équipe de France, il a alors confié : « C'est un grand monsieur du football. Je pense que ça va être un gros plus pour toutes les personnes au club et pour les joueurs également, grâce à toute l'expérience qu'il a acquise dans le passé et surtout l'expérience du très haut niveau qu'il a ».

« Je suis très pressé de le rencontrer à nouveau »