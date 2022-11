Mercato - OM : Un gardien de Tudor a pris une décision radicale pour son avenir

Arnaud De Kanel

A l'OM depuis 2014 où il avait rejoint le centre de formation après ses bonnes performances au FC Blancarde-Chartreux, Simon Ngapandouetnbu n'a pas eu l'occasion de montrer l'étendue de son talent chez les pros. Le jeune camerounais de 19 ans a même failli quitter le club phocéen cet été. Convoqué par Rigobert Song pour le Mondial, il affirme qu'il rentrera du Qatar le couteau entre les dents, déterminé à faire son trou à l'OM.

C'est une des anomalies dans un club aussi important que l'OM. En effet, le club olympien ne parvient pas à former plusieurs talents comme peut le faire l'OL. Après le départ de Boubacar Kamara, Simon Ngapandouetnbu est le seul joueur qui fait des apparitions dans le groupe pro en étant formé à l'OM. Pour gagner du temps de jeu, il voulait quitter Marseille cet été.

Mercato - OM : Un transfert de dernière minute a capoté cet été https://t.co/l6T2U2PnzH pic.twitter.com/L0s44WsF4c — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Ngapandouetnbu devait rejoindre Valenciennes

Dans un entretien accordé au Phocéen , le portier camerounais de 19 a avoué qu'il aurait du quitter l'OM lors du mercato estival : « Un transfert à Valenciennes ? C'est vrai, mais je me suis blessé en préparant l'Euro U19 avec l'équipe de France. J'ai dû me faire opérer et le prêt ne s'est pas fait. J'ai pris un petit coup sur la tête, parce que j'avais vraiment envie de jouer, de montrer ce que je savais faire. J'ai vraiment envie de jouer, même si c'est avec la réserve de l'OM, ça ne me pose pas de problème. Je me sens super bien à l'OM, et les dirigeants me font confiance. »

Il prépare du lourd après le Mondial