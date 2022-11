Mercato : Le malaise grandit autour de Ronaldo, une grande annonce tombe

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler de lui dans la presse et particulièrement depuis qu’il a livré une entrevue explosive à Piers Morgan dans laquelle il a réglé ses comptes avec Manchester United et certains de ses coéquipiers. Bruno Fernandes aurait mal pris les déclarations de son compatriote portugais, mais Bernardo Silva est monté au créneau.

Cristiano Ronaldo est décidément au centre des attentions, que ce soit en Angleterre du côté de Manchester United (club qu’il souhaite quitter le plus rapidement possible) ou au Qatar où a atterri l’ensemble du groupe portugais du sélectionneur Fernando Santos en marge de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). Présent en conférence de presse ce samedi, Bernardo Silva n’a pas pu échapper à l’actualité autour de Cristiano Ronaldo et Manchester United, star incontestable de la sélection portugaise après son interview explosive avec Piers Morgan pour Talk TV. Concernant l’atmosphère autour de la sélection, le joueur de Manchester City a tapé du poing sur la table.

«Les nouvelles qui viennent d'Angleterre n'ont rien à voir avec l'équipe nationale»

« Top, top, top. Les nouvelles qui viennent d'Angleterre n'ont rien à voir avec l'équipe nationale, donc je ne dirai rien. Cela ne me concerne pas, cela concerne Cristiano. Je n'ai pas à faire de commentaires. C'est une affaire pour Cristiano, je ne suis pas un joueur de Manchester United et même si je l'étais je ne répondrais pas à cette question parce que nous sommes dans l'équipe nationale donc je ne vais pas en parler ». a confié Bernardo Silva dans des propos rapportés par The Guardian.

Pour la polémique Ronaldo-Fernandes, Silva monte au créneau