Mercato : PSG, Barça... Bernardo Silva a choisi sa prochaine destination

Publié le 15 novembre 2022 à 01h00

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Bernardo Silva serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Selon la presse espagnole, l'ancien de l'AS Monaco voudrait quitter les Citizens pour tenter une nouvelle aventure en Liga. De son côté, Pep Guardiola voudraient conserver Bernardo Silva, mais ne compterait pas bloquer son départ pour autant.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois d'aout, Luis Campos rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva. Et d'après les dernières informations d' ESPN , le conseiller football du PSG serait toujours sur les traces du Portugais aujourd'hui, malgré la fermeture du dernier mercato estival il y a plusieurs mois.

Bernardo Silva veut migrer en Espagne

Toutefois, le PSG serait au cœur d'un énorme bras de fer sur ce dossier. Selon les indiscrétions d' ESPN , confirmées par SPORT , le FC Barcelone serait également sur les traces de Bernardo Silva. D'ailleurs, à en croire Mundo Deportivo, le club emmené par Xavi souhaiterait s'offrir les services du numéro 20 de Manchester City dès le mois de janvier. Mais quelle est la position de Bernardo Silva ?

