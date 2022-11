Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos en rêve, Barcelone prépare son coup

Publié le 14 novembre 2022 à 01h00

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de revenir à la charge pour Bernardo Silva après un échec à la dernière intersaison, le Portugais étant la signature rêvée de Luis Campos. Cependant, le FC Barcelone pourrait griller la priorité du Barça dès cet hiver. Explications.

Bernardo Silva. Voici la recrue rêvée de Luis Campos pour le PSG comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier. Par la suite, on vous dévoilait qu’une offre de transfert de 80M€ avait été transmise à Manchester City pour acter le transfert de l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. De par le timing de l’offre et l’avancée du mercato, les dirigeants de City ont décidé de repousser l’offre du PSG ainsi que les avances de Manchester City.

Le PSG et Barcelone toujours dans le coup pour Bernardo Silva

Pour autant, il semblerait que le dossier Bernardo Silva n’aurait pas été clos, que ce soit du côté du PSG ou du FC Barcelone. C’est notamment ce qu ’ESPN a fait savoir ces dernières semaines. SPORT a d’ailleurs fait savoir ces derniers jours que faute de pouvoir rapatrier Lionel Messi au FC Barcelone à la prochaine intersaison, le comité de direction du Barça se lancerait sur les traces de Bernardo Silva pour boucler son transfert dans les plus brefs délais.

Bernardo Silva enflamme le mercato hivernal du Barça